Кредитно-документарный портфель ВТБ в Тульской области превысил 189 млрд рублей

Совокупный ресурсный портфель банк увеличил на 3%, до 83 млрд рублей.

Корпоративный кредитно-документарный портфель на отчетную дату составил 153 млрд рублей. Из этой суммы 135,7 млрд рублей – кредиты, предоставленные крупному бизнесу, 17,3 млрд – кредиты компаниям сегмента СМБ. Из общего объема финансирования 3,9 млрд рублей составляет кредитный портфель в рамках «Программы 1528» Минсельхоза (+15% за квартал), ещё 1,1 млрд – в рамках «Программы 1764» (+78% за квартал). Документарный портфель вырос на 3%, до 56,7 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей– гарантии и аккредитивы, выданные средним и малым компаниям региона (+8% за квартал).

Розничный кредитный портфель на 1 апреля вырос на 4%, до 36,7 млрд рублей. Наибольший прирост отмечается в сегменте кредитов наличными: по итогам трёх месяцев 2021 года этот портфель достиг 18,8 млрд рублей, увеличившись за квартал на 5%. Ипотечное кредитование выросло на 2%, до 14 млрд рублей, автокредиты – на 3%, до 2,4 млрд рублей.

Всего за январь-март ВТБ предоставил жителям региона 5,7 тысяч кредитов на сумму 4,7 млрд рублей (+27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом на 40% вырос объем выдачи займов наличными (4,6 тысяч на 3 млрд рублей). На покупку жилья банк оформил тулякам 610 кредитов на сумму 1,4 млрд рублей (+4%). Опережающими темпами росли выдачи автокредитов – за три месяца предоставлено 530 займов на 430 млн рублей (рост на треть по сравнению с 2020 годом).

Привлеченные средства населения достигли 66,7 млрд рублей, увеличившись за квартал на 5%. При этом на 8% вырос объем средств, вложенных в инвестиционные продукты – до 23,9 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент Светлана Мужичкова отметила: