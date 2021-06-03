Фото из архива Myslo.
5 июня из-за забега в центре Тулы ограничат движение транспорта: карта
Заранее выбирайте пути объезда!
В субботу, 5 июня, в Туле состоится экологический забег «Реки бегут». Из-за этого в городе введут ряд ограничений:
с 00.00 до 15.00 запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств
- по ул. Менделеевской,
- на Крестовоздвиженской площади,
- в Садовом переулке на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевской,
- по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка,
- по ул. Никитской на участке от Казанской набережной до ул. Дзержинского,
- по ул. Союзной,
- на парковочном пространстве, расположенном на ул. Союзной,
- по ул. Благовещенской,
- в Союзном переулке,
- в Черниковском переулке,
- на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.
с 9.00 до 15.00 ограничено движение всех видов транспортных средств
- по ул. Менделеевской,
- на Крестовоздвиженской площади,
- в Садовом переулке на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевской,
- по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка,
- по ул. Никитской на участке от Казанской набережной до ул. Дзержинского,
- по ул. Союзной,
- на парковочном пространстве, расположенном на ул. Союзной,
- по ул. Благовещенской,
- в Союзном переулке,
- в Черниковском переулке.
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