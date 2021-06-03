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5 июня из-за забега в центре Тулы ограничат движение транспорта: карта
Фото из архива Myslo.

5 июня из-за забега в центре Тулы ограничат движение транспорта: карта

Заранее выбирайте пути объезда!

В субботу, 5 июня, в Туле состоится экологический забег «Реки бегут». Из-за этого в городе введут ряд ограничений:

с 00.00 до 15.00 запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств

  • по ул. Менделеевской,
  • на Крестовоздвиженской площади,
  • в Садовом переулке на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевской,
  • по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка,
  • по ул. Никитской на участке от Казанской набережной до ул. Дзержинского,
  • по ул. Союзной,
  • на парковочном пространстве, расположенном на ул. Союзной,
  • по ул. Благовещенской,
  • в Союзном переулке,
  • в Черниковском переулке,
  • на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

с 9.00 до 15.00 ограничено движение всех видов транспортных средств

  • по ул. Менделеевской,
  • на Крестовоздвиженской площади,
  • в Садовом переулке на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевской,
  • по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка,
  • по ул. Никитской на участке от Казанской набережной до ул. Дзержинского,
  • по ул. Союзной,
  • на парковочном пространстве, расположенном на ул. Союзной,
  • по ул. Благовещенской,
  • в Союзном переулке,
  • в Черниковском переулке.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:29 −4
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