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«Мир пешехамов»: тулячка увлеклась телефоном и могла попасть под колеса

«Мир пешехамов»: тулячка увлеклась телефоном и могла попасть под колеса

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Туляк Александр Ж. прислал в нашу традиционную рубрику запись с видеорегистратора своего автомобиля. Кадры сняты 5 мая этого года в районе пересечения улиц Луначарского и Комсомольской.
 
На записи видно, как увлекшаяся разговором по мобильному телефону женщина выходит на пешеходный переход в тот момент, когда для водителей горит зеленый сигнал светофора.
 
По правилам дорожного движения, в подобном случае пешеход должен руководствоваться сигналом светофора для транспорта, пропустить автомобили, убедиться в отсутствии машин и только после этого пересекать проезжую часть.
 
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

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Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

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Сюжет: Автохам71
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:43 +3
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