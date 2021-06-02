В Веневе появится памятник булочке

Фото из архива Myslo.

После его установки планируется ежегодно проводить тематический праздник.

Традиционная для Венева выпечка в форме буквы «В» давно завоевала популярность у жителей и гостей города, став настоящим гастрономическим брендом Тульской области.

Идея памятника булочке «Венёвке» родилась больше года назад, стала победителем всероссийского конкурса «Культурный след» и пришлась по душе жителям райцентра.

После установки арт-объекта планируется проводить ежегодный праздник булочки «Венёвки» в формате народных гуляний с выступлением фольклорных коллективов и ярмаркой народных умельцев.