В Туле открылись 74 школьных летних лагеря

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

В них отдохнут более 8000 юных туляков.

На базе 60 образовательных учреждений Тулы открылись 74 летних лагеря. В них отдохнут более 8000 школьников. Программы пребывания разработаны таким образом, чтобы дети проводили время интересно и с пользой.

Например, для школьников пройдет Неделя безопасности. Другую неделю посвятят Тульской области, истории и развитию региона, юбилею Тульского кремля и иностранным языкам.

Состоятся мастер-классы, спортивные соревнования и развлекательные мероприятия. Многие из них будут проходить на свежем воздухе, если позволит погода. Школьные лагеря будут работать с полным соблюдением требований Роспотребнадзора. Для ребят организовано трехразовое сбалансированное питание и оборудованы спальные места.