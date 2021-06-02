Фото: пресс-служба администрации Тулы.
В Туле открылись 74 школьных летних лагеря
В них отдохнут более 8000 юных туляков.
На базе 60 образовательных учреждений Тулы открылись 74 летних лагеря. В них отдохнут более 8000 школьников. Программы пребывания разработаны таким образом, чтобы дети проводили время интересно и с пользой.
Например, для школьников пройдет Неделя безопасности. Другую неделю посвятят Тульской области, истории и развитию региона, юбилею Тульского кремля и иностранным языкам.
Состоятся мастер-классы, спортивные соревнования и развлекательные мероприятия. Многие из них будут проходить на свежем воздухе, если позволит погода. Школьные лагеря будут работать с полным соблюдением требований Роспотребнадзора. Для ребят организовано трехразовое сбалансированное питание и оборудованы спальные места.
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