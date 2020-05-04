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В Тульской области установят памятник булочке «Венёвке»
Фото из группы ВКонтакте «Туристический Венёв».

В Тульской области установят памятник булочке «Венёвке»

Арт-объект предлагают установить в Венёве – на родине лакомства.

Сотрудники Туристско-информационного центра Венёва предложили установить в городе памятник булочке «Венёвке», которая давно уже стала одним из гастрономических брендов Тульской области.

Заведующий ТИЦ Денис Махель рассказал корреспонденту Myslo:

Денис Махель

- Фотография с булочкой «Венёвкой» на фоне колокольни — обязательный пункт в туристической программе гостей нашего города. Пора уже поставить памятник этому гастрономическому бренду! Тульский художник Екатерина Дрёмина разработала эскиз арт-объекта. Высота памятника два метра, материал — прочный пластик, окрашенный перманентным цветом, т. е. не выгорающим. 

Сейчас проект обсуждают с администрацией и жителями. Многим веневцам идея понравилась. Есть небольшие разногласия по поводу места установки.

- Большинство согласилось, что памятник должен стоять на главной исторической улице — на ул. Л. Толстого. Если ставить его рядом с колокольней, то она не будет помещаться в объектив фотоаппарата. Если ближе к скверу, то колокольня на снимке получится слишком мелко. Практическим путем было определено лучшее место — это отрезок улицы между улиц К. Маркса и Советской. С учетом солнечного освещения, чтобы арт-объект не оказался в тени соседних зданий, установить булочку можно на тротуаре нечетной стороны улицы, — пояснил Денис.

По примерным подсчетам изготовление такого арт-объекта обойдется в 300 тысяч рублей. Пока непонятно, за счет какого источника финансирования его будут делать.

- Ждем окончания карантина, чтобы понять, войдем ли мы в программу развития туризма в этом году или же это перенесут на 2021 год, — говорит Денис Махель.

Все эти вопросы планируют обсудить на заседании Совета по развитию туризма.

- Главная идея памятника — не рекламировать продукцию какого-то конкретного производителя, а сделать оригинальный объект,  ассоциирующийся именно с Венёвом, — добавил Денис.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:51 +6
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