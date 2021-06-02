Фото из архива Myslo.
Статистика за сутки: в Тульской области 50 новых случаев коронавируса и 5 смертей
Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 50 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 50 человек и 5 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 40 238 жителей региона, 37 734 вылечились, 2 046 умерли.
В российских регионах ситуация следующая:
За последние сутки в России выявлено 8 832 случая COVID-19 в 84 регионах. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 090 249 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 394 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 122 267 человек.
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