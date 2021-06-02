новости
новости
Регистрация
Металлурги подарили праздник детям Пролетарского района

Металлурги подарили праздник детям Пролетарского района

Улыбки, радостный смех и море неподдельных детских эмоций царили 1 июня в Пролетарском парке культуры и отдыха.

Здесь проходило празднование Дня защиты детей. Более 400 детей, чьи мамы и папы работают на предприятиях тульской площадки ПМХ, а также жители района отметили этот праздник в шумной и веселой компании.

Скучать ребятам и их родителям не пришлось, их в этот вечер ждала насыщенная программа: шоу мыльных пузырей, шоу иллюзионистов с трюками и фокусами, возможность самим приготовить вкуснейший лимонад, сфотографироваться в костюме металлурга на фоне доменной печи и множество других развлечений.

Еще одним сюрпризом стало награждение участников конкурса детского рисунка «Страна талантов ПМХ», в котором приняли участие 27 детей сотрудников Тулачермета.

Главная тема конкурса была очень серьезной — охрана труда. Юные металлурги, несмотря на возраст, подошли к ее решению очень ответственно и при этом творчески. Многие работы сопровождались не только содержательными иллюстрациями, но и стихами об обязательном соблюдении правил и техники безопасности.

Самому младшему участнику конкурса всего 3 года 5 месяцев, самому старшему — 14 лет. Творческие работы будут разделены на три возрастные категории, три лучшие работы определят по результатам онлайн-голосования, еще три работы выберут члены жюри.

На торжественном мероприятии все без исключения участники конкурса получили подарки. Кроме того, более ста сотрудников Тулачермета, в чьих семьях за прошедший календарный год произошло пополнение, получили ко Дню защиты детей денежные выплаты в рамках социального календаря ПМХ.

На предприятии всегда с заботой относятся к подрастающему поколению. Многие из действующих сотрудников Тулачермета — представители трудовых династий, которые продолжают традиции своих отцов и дедов. Можно не сомневаться, что большинство тех детей, кто побывал на празднике в Пролетарском парке, в будущем пополнят славные ряды металлургических династий.

Галерея
Металлурги подарили праздник детям Пролетарского района, Фото: 1
Металлурги подарили праздник детям Пролетарского района, Фото: 2
Металлурги подарили праздник детям Пролетарского района, Фото: 3
Металлурги подарили праздник детям Пролетарского района, Фото: 4
Металлурги подарили праздник детям Пролетарского района, Фото: 5
Металлурги подарили праздник детям Пролетарского района, Фото: 6
Металлурги подарили праздник детям Пролетарского района, Фото: 7
Металлурги подарили праздник детям Пролетарского района, Фото: 8
Металлурги подарили праздник детям Пролетарского района, Фото: 9
Металлурги подарили праздник детям Пролетарского района, Фото: 10
Металлурги подарили праздник детям Пролетарского района, Фото: 11
Металлурги подарили праздник детям Пролетарского района, Фото: 12
Металлурги подарили праздник детям Пролетарского района, Фото: 13
Металлурги подарили праздник детям Пролетарского района, Фото: 14
Металлурги подарили праздник детям Пролетарского района, Фото: 15
Металлурги подарили праздник детям Пролетарского района, Фото: 16
Металлурги подарили праздник детям Пролетарского района, Фото: 17
Металлурги подарили праздник детям Пролетарского района, Фото: 18
Металлурги подарили праздник детям Пролетарского района, Фото: 19
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 12:00 0
Другие статьи по темам
Событие
День защиты детейТулачермет
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

27 эпизодов в уголовном деле: в Туле осудили дуэт угонщиков
27 эпизодов в уголовном деле: в Туле осудили дуэт угонщиков
Статистика за сутки: в Тульской области 50 новых случаев коронавируса и 5 смертей
Статистика за сутки: в Тульской области 50 новых случаев коронавируса и 5 смертей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.