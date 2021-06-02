Металлурги подарили праздник детям Пролетарского района

Здесь проходило празднование Дня защиты детей. Более 400 детей, чьи мамы и папы работают на предприятиях тульской площадки ПМХ, а также жители района отметили этот праздник в шумной и веселой компании.

Скучать ребятам и их родителям не пришлось, их в этот вечер ждала насыщенная программа: шоу мыльных пузырей, шоу иллюзионистов с трюками и фокусами, возможность самим приготовить вкуснейший лимонад, сфотографироваться в костюме металлурга на фоне доменной печи и множество других развлечений.

Еще одним сюрпризом стало награждение участников конкурса детского рисунка «Страна талантов ПМХ», в котором приняли участие 27 детей сотрудников Тулачермета.

Главная тема конкурса была очень серьезной — охрана труда. Юные металлурги, несмотря на возраст, подошли к ее решению очень ответственно и при этом творчески. Многие работы сопровождались не только содержательными иллюстрациями, но и стихами об обязательном соблюдении правил и техники безопасности.

Самому младшему участнику конкурса всего 3 года 5 месяцев, самому старшему — 14 лет. Творческие работы будут разделены на три возрастные категории, три лучшие работы определят по результатам онлайн-голосования, еще три работы выберут члены жюри.

На торжественном мероприятии все без исключения участники конкурса получили подарки. Кроме того, более ста сотрудников Тулачермета, в чьих семьях за прошедший календарный год произошло пополнение, получили ко Дню защиты детей денежные выплаты в рамках социального календаря ПМХ.

На предприятии всегда с заботой относятся к подрастающему поколению. Многие из действующих сотрудников Тулачермета — представители трудовых династий, которые продолжают традиции своих отцов и дедов. Можно не сомневаться, что большинство тех детей, кто побывал на празднике в Пролетарском парке, в будущем пополнят славные ряды металлургических династий.