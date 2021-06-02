Завод «Тула-Сталь» первым в отрасли завершил поставки арматуры соцобъектам по старым сметным ценам

Всего 16 социальных объектов, расположенных в Туле и Тульской области.

Металлургический завод «Тула-Сталь», партнерское предприятие ПМХ, завершил поставки арматуры на строящиеся социально важные объекты. Это детские сады, школа, онкологический центр, реконструкция Тульского велотрека, культурные и спортивные учреждения – всего 16 социальных объектов, расположенных в Туле и Тульской области.

«В рамках благотворительной помощи завод «Тула-Сталь» поставил арматуру социальным объектам по старым сметным ценам. Суммарный объем поставки составил 10 тысяч тонн, продукция отгружалась на 30% ниже рыночной цены. Эта мера должна помочь региональному правительству в срок и без перерасхода бюджета завершить строительство социально значимых объектов на фоне роста цен на металлопрокат», — отметил вице-президент ПМХ по стратегии и коммуникациям Сергей Фролов.