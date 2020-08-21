новости
новости
Регистрация
«Газпром» выделит 13 млрд рублей на газификацию Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

«Газпром» выделит 13 млрд рублей на газификацию Тульской области

21 августа в Туле губернатор Алексей Дюмин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу газификации региона до 2025 года.

Планируется провести реконструкцию и техническое перевооружение 10 газораспределительных станций. Это создаст потенциал для реализации новых инвестпроектов, позволит увеличить мощности действующих предприятий.

- Для Тульской области это серьезный шаг. «Газпром» — стратегический наш партнер. Программа позволит завершить «большую» газификацию региона. В ближайшие 5 лет почти 300 населенных пунктов получат голубое топливо — это порядка 9 тысяч домовладений, — сказал Алексей Дюмин.

Алексей Миллер отметил, что новая программа газификации — масштабный шаг в совершенствовании газовой инфраструктуры региона, в том числе на сельских территориях.

- Мы переходим к завершающему этапу газификации Тульской области. Будет газифицировано 287 населенных пунктов. Приоритет будет отдаваться социально-ориентированной газификации, — заявил Алексей Миллер.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:05 0
Другие статьи по темам
Люди
Алексей ДюминАлексей Миллер
Место
Тула
Прочее
газификацияпрограмма газификацииГазпром

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Дом для «Тулицы»: в Туле будет построен уникальный спорткомплекс для волейболистов и легкоатлетов
Дом для «Тулицы»: в Туле будет построен уникальный спорткомплекс для волейболистов и легкоатлетов
Прямая трансляция решающего матча для «Академии Михайлова»: болеем за наших!
Прямая трансляция решающего матча для «Академии Михайлова»: болеем за наших!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.