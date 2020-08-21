«Газпром» выделит 13 млрд рублей на газификацию Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

21 августа в Туле губернатор Алексей Дюмин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу газификации региона до 2025 года.

Планируется провести реконструкцию и техническое перевооружение 10 газораспределительных станций. Это создаст потенциал для реализации новых инвестпроектов, позволит увеличить мощности действующих предприятий.

- Для Тульской области это серьезный шаг. «Газпром» — стратегический наш партнер. Программа позволит завершить «большую» газификацию региона. В ближайшие 5 лет почти 300 населенных пунктов получат голубое топливо — это порядка 9 тысяч домовладений, — сказал Алексей Дюмин.

Алексей Миллер отметил, что новая программа газификации — масштабный шаг в совершенствовании газовой инфраструктуры региона, в том числе на сельских территориях.

- Мы переходим к завершающему этапу газификации Тульской области. Будет газифицировано 287 населенных пунктов. Приоритет будет отдаваться социально-ориентированной газификации, — заявил Алексей Миллер.