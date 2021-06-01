Статистика за сутки: в Тульской области 50 новых случаев коронавируса и 6 смертей

Фото из архива Myslo.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 50 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 45 человека и 6 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 40 185 жителей региона, 37 684 вылечились, 2041 умер.

В российских регионах ситуация следующая:

За последние сутки в России выявлено 9500 случаев COVID-19 в 83 регионах. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 081 417 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 372 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 121 873 человека.