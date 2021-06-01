Как с пользой провести День защиты детей в Туле

1 июня во всем мире традиционно отмечают День защиты детей. Исторически событие призвано привлечь внимание взрослых к соблюдению прав юного поколения. Но также это один из самых любимых семейных праздников, который знаменует начало лета.

Куда пойти

1 июня городские пространства заполняются гомонящей толпой ребятни. Самыми популярными локациями в день праздника становятся парки – ЦПКиО, Комсомольский, Пролетарский, Платоновский, Рогожинский, Баташевский и другие, а вместе с ними набережная и крупные торговые центры, где есть площадки с детскими развлечениями и кафе.

Чтобы выбрать оптимальное место отдыха, сверьтесь с программой городских мероприятий. Часто для юных гостей устраивают различные шоу, спортивные состязания. А если ваш ребенок пока слишком мал, чтобы принять участие в таких конкурсах, выбирайте тихие площадки, где можно просто порисовать мелом, погулять или отдохнуть у фонтанов.

Краткий инструктаж перед выходом

Это уже аксиома: где детские спортивные конкурсы, там и падения. Подготовьте небольшой набор «Айболита» – пластырь и средство для обработки ссадин, чтобы в случае чего ваш юный спортсмен вернулся в строй, а праздник продолжился.

Помимо этого проведите для ребенка небольшой инструктаж: что делать, если он потерялся в толпе. Во-первых, необходимо оставаться на месте и не убегать далеко, потому что именно здесь его будут искать родители. Во-вторых, взрослым, которые обратятся к нему, надо назвать свое имя и телефон близких. Также хорошо знать наизусть свой адрес.

Еще полезный инструмент – это сервис «Родительский контроль» от Tele2. Если у ребенка уже есть свой смартфон, программу оператора можно установить на гаджет и всегда видеть, где конкретно находится чадо. Также услуга позволяет контролировать доступ к соцсетям, приложениям и имеет функцию «тревожная кнопка». А совсем малышам лучше купить умные часы с отслеживанием локации.

Что взять с собой

В первую очередь позаботьтесь о развлечениях: возьмите с собой упомянутые выше цветные мелки, а вместе с ними – различные дуделки, флажки, спортивный инвентарь и, конечно же, флакончики для выдувания мыльных пузырей. Все это поможет создать праздничное настроение.

Также не забудьте воду и легкий перекус. Стоит иметь в виду, что малыши устают раньше, чем дети постарше, и в этом случае им нужно будет устроить небольшой перерыв. Для этого достаточно посадить их в коляску или на лавочку в тени, а затем ненадолго включить мультфильмы на телефоне или планшете. Удобно, что стабильный интернет Tele2 позволит это сделать в любом городском парке или торговом центре.

С такой подготовкой любой праздник или массовое событие пройдут для вас спокойно и приятно. Желаем хорошего отдыха!