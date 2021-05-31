В южной части Тулы на сутки отключат холодную воду

На нескольких улицах будет пониженное давление воды.

2 июня в южной части Тулы ожидаются перебои с водой. Специалисты «Тулагорводоканала» остановят Масловско-Песоченский водозабор, чтобы подготовить его к работе в зимних условиях.

В связи с этим 2 июня с 8.00 до 8.00 3 июня будет пониженное давление холодной воды:

в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской;

в квартале, ограниченном улицами пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе;

в д. Гостеевка;

на Новомосковском шоссе;

в районе Зеленстроя;

в поселках Рассвет, Иншинский, Хопилово, Китаевка,

деревнях Верхнее и Нижнее Волохово.

Холодную воду отключат в д. Барыково, д. Алексеевка, д. Ямны, воинском городке Берники, д. Селиховое, д. Площанки.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.