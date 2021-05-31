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В южной части Тулы на сутки отключат холодную воду

В южной части Тулы на сутки отключат холодную воду

На нескольких улицах будет пониженное давление воды.

2 июня в южной части Тулы ожидаются перебои с водой. Специалисты «Тулагорводоканала» остановят Масловско-Песоченский водозабор, чтобы подготовить его к работе в зимних условиях.

В связи с этим 2 июня с 8.00 до 8.00 3 июня будет пониженное давление холодной воды:

  • в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской;
  • в квартале, ограниченном улицами пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе;
  • в д. Гостеевка;
  • на Новомосковском шоссе;
  • в районе Зеленстроя;
  • в поселках Рассвет, Иншинский, Хопилово, Китаевка,
  • деревнях Верхнее и Нижнее Волохово.

Холодную воду отключат в д. Барыково, д. Алексеевка, д. Ямны, воинском городке Берники, д. Селиховое, д. Площанки.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:45 +1
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