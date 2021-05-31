В южной части Тулы на сутки отключат холодную воду
На нескольких улицах будет пониженное давление воды.
2 июня в южной части Тулы ожидаются перебои с водой. Специалисты «Тулагорводоканала» остановят Масловско-Песоченский водозабор, чтобы подготовить его к работе в зимних условиях.
В связи с этим 2 июня с 8.00 до 8.00 3 июня будет пониженное давление холодной воды:
- в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской;
- в квартале, ограниченном улицами пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе;
- в д. Гостеевка;
- на Новомосковском шоссе;
- в районе Зеленстроя;
- в поселках Рассвет, Иншинский, Хопилово, Китаевка,
- деревнях Верхнее и Нижнее Волохово.
Холодную воду отключат в д. Барыково, д. Алексеевка, д. Ямны, воинском городке Берники, д. Селиховое, д. Площанки.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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