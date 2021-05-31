Статистика за сутки: в Тульской области 52 случая заболевания и пять смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
За минувшие сутки в Тульской области коронавирус подтвердился у 52 человек, 49 выздоровели, пять скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 40 135 жителей региона, 37 639 вылечились, 2035 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 13:05, 0 130 0
29 мая, в 11:07, 4 1290 0
28 мая, в 11:35, 7 1786 -1
27 мая, в 11:41, 2 1288 -1
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