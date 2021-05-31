Статистика за сутки: в Тульской области 52 случая заболевания и пять смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За минувшие сутки в Тульской области коронавирус подтвердился у 52 человек, 49 выздоровели, пять скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 40 135 жителей региона, 37 639 вылечились, 2035 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: