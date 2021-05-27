За ввоз иномарки стоимостью 300 тысяч рублей туляк должен заплатить 2,1 млн

Фото: drive2.ru

Тульская таможня возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Как сообщает пресс-служба ведомства, во время оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что житель Тульской области в июле прошлого года купил в Абхазии автомобиль Toyota Crown Majesta 2004 года выпуска за 300 тысяч рублей.

Для въезда в Россию мужчина оформил документы на автомобиль как на транспортное средство международной перевозки – машина должна была быть вывезена из страны до 31 августа 2020 года, однако этого не произошло. Сумма предварительно рассчитанных таможенных платежей, подлежащих уплате, в семь раз превышает стоимость машины – более 2,13 млн рублей.