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За ввоз иномарки стоимостью 300 тысяч рублей туляк должен заплатить 2,1 млн
Фото: drive2.ru

За ввоз иномарки стоимостью 300 тысяч рублей туляк должен заплатить 2,1 млн

Таможенники возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты пошлины в крупном размере.

Тульская таможня возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Как сообщает пресс-служба ведомства, во время оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что житель Тульской области в июле прошлого года купил в Абхазии автомобиль Toyota Crown Majesta 2004 года выпуска за 300 тысяч рублей.

Для въезда в Россию мужчина оформил документы на автомобиль как на транспортное средство международной перевозки – машина должна была быть вывезена из страны до 31 августа 2020 года, однако этого не произошло. Сумма предварительно рассчитанных таможенных платежей, подлежащих уплате, в семь раз превышает стоимость машины – более 2,13 млн рублей.

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Тула
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