В Тульской области перед выборами отменили «День тишины»

Фото: пресс-служба избирательной комиссии Тульской области

Состоялось заседание Тульской областной Думы, на котором были приняты три региональных закона. В частности, были внесены изменения в статьи 7 и 14 Закона Тульской области «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума в Тульской области» и Закон Тульской области «О выборах Губернатора Тульской области».

Эти документы были внесены избирательной комиссией Тульской области в порядке законодательной инициативы. Цель этих изменений – привести областное законодательство в соответствие федеральному.

Согласно внесенным изменениям, если голосование проходит в течение нескольких дней, агитация должна быть прекращена в 0.00 первого дня голосования. Таким образом, требование о прекращении агитации за день до выборов (так называемый «День тишины») упразднено.

Если в бюллетень внесены более десяти кандидатов, облизбирком вправе по согласованию с ЦИК России принять решение о том, что сведения о месте работы или службы, о статусе депутата, о принадлежности политической партии или общественному движению кандидатов не размещаются в бюллетене, а указываются в информационном материале на стенде в помещении для голосования.

Законодательно утверждён порядок участия в избирательной кампании иностранных агентов или аффилированных с иностранным агентом лиц. Кроме того, теперь полномочия члена облизбиркома, назначенного по предложению ЦИК России, могут быть досрочно прекращены по мотивированному представлению ЦИК России.