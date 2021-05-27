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В Тульской области перед выборами отменили «День тишины»
Фото: пресс-служба избирательной комиссии Тульской области

В Тульской области перед выборами отменили «День тишины»

Депутаты областной Думы приняли три региональных законопроекта, внесённых облизбиркомом.

Состоялось заседание Тульской областной Думы, на котором были приняты три региональных закона. В частности, были внесены изменения в статьи 7 и 14 Закона Тульской области «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума в Тульской области» и Закон Тульской области «О выборах Губернатора Тульской области».

Эти документы были внесены избирательной комиссией Тульской области в порядке законодательной инициативы. Цель этих изменений – привести областное законодательство в соответствие федеральному.

Согласно внесенным изменениям, если голосование проходит в течение нескольких дней, агитация должна быть прекращена в 0.00 первого дня голосования. Таким образом, требование о прекращении агитации за день до выборов (так называемый «День тишины») упразднено.

Если в бюллетень внесены более десяти кандидатов, облизбирком вправе по согласованию с ЦИК России принять решение о том, что сведения о месте работы или службы, о статусе депутата, о принадлежности политической партии или общественному движению кандидатов не размещаются в бюллетене, а указываются в информационном материале на стенде в помещении для голосования.

Законодательно утверждён порядок участия в избирательной кампании иностранных агентов или аффилированных с иностранным агентом лиц. Кроме того, теперь полномочия члена  облизбиркома, назначенного по предложению ЦИК России, могут быть досрочно прекращены по мотивированному представлению ЦИК России.

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