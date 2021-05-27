В областном правительстве обсудили строительство сквера в честь обороны Тулы

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Он должен появиться в оружейной столице уже в текущем году.

Алексей Дюмин провел совещание по созданию сквера обороны в Туле. Губернатор напомнил, что в этом году в регионе отмечается 80-летие этого события.

– Это важная дата для нашего региона, для туляков, чьи деды и прадеды защищали город в годы Великой Отечественной войны. К юбилею у нас запланировано и уже проводится большое количество мероприятий. Важным событием станет открытие Музея обороны Тулы в парке «Патриот», – отметил глава региона.

Сквер обороны Тулы предлагается разместить на участке ТулГУ возле спортивного корпуса и на неразграниченной территории вдоль проспекта Ленина. Своими силами университет уже ведет работу по замене водовода, который проходит по территории будущего сквера.

Глава администрации областного центра Дмитрий Миляев сообщил, что планируется провести творческий конкурс на разработку дизайн-проекта сквера и его дальнейшую реализацию. Для жителей будет организовано онлайн-обсуждение. По его итогам победитель получит грант.

Алексей Дюмин подчеркнул, что до 1 ноября все работы по созданию сквера должны быть завершены и поручил председателю правительства области Валерию Шерину и Дмитрию Миляеву держать проведение работ на личном контроле.