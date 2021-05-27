Туляков приглашают на авантюрную комедию «Бывшие»

К красотке Ольге и ее мужу, успешному адвокату Дмитрию, собирается в гости любящий и очень состоятельный отец. Но вот незадача – Ольга с Дмитрием уже давно в разводе. Мало того, они успели обзавестись новыми семьями и оказаться все вместе под одной крышей. Отец недавно перенёс инфаркт – ему категорически нельзя волноваться. Возникает вопрос: существует ли ложь во благо?

Яркая авантюрная комедия о «жизни взаймы», где успешный музыкант вмиг может оказаться садовником, а популярная писательница — кухаркой, и всё это, конечно, с неожиданной развязкой в финале.

В ролях:

народный артист России Андрей Соколов;

Станислав Бондаренко;

Кирилл Дыцевич;

Евгения Лоза;

Анастасия Крылова;

Глафира Тарханова/Екатерина Семенова.

Продолжительность: 1 час 50 минут с антрактом.





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