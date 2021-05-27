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Туляков приглашают на авантюрную комедию «Бывшие»

Туляков приглашают на авантюрную комедию «Бывшие»

28 мая на сцене Городского концертного зала покажут спектакль «Бывшие».

К красотке Ольге и ее мужу, успешному адвокату Дмитрию, собирается в гости любящий и очень состоятельный отец. Но вот незадача – Ольга с Дмитрием уже давно в разводе. Мало того, они успели обзавестись новыми семьями и оказаться все вместе под одной крышей. Отец недавно перенёс инфаркт – ему категорически нельзя волноваться. Возникает вопрос: существует ли ложь во благо? 
 
Яркая авантюрная комедия о «жизни взаймы», где успешный музыкант вмиг может оказаться садовником, а популярная писательница — кухаркой, и всё это, конечно, с неожиданной развязкой в финале.
 
В ролях:
 
  • народный артист России Андрей Соколов;
  • Станислав Бондаренко;
  • Кирилл Дыцевич;
  • Евгения Лоза;
  • Анастасия Крылова;
  • Глафира Тарханова/Екатерина Семенова.
 
Продолжительность: 1 час 50 минут с антрактом.

 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, бутик 271 (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 13:44 0
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