Туляков приглашают на авантюрную комедию «Бывшие»
28 мая на сцене Городского концертного зала покажут спектакль «Бывшие».
К красотке Ольге и ее мужу, успешному адвокату Дмитрию, собирается в гости любящий и очень состоятельный отец. Но вот незадача – Ольга с Дмитрием уже давно в разводе. Мало того, они успели обзавестись новыми семьями и оказаться все вместе под одной крышей. Отец недавно перенёс инфаркт – ему категорически нельзя волноваться. Возникает вопрос: существует ли ложь во благо?
Яркая авантюрная комедия о «жизни взаймы», где успешный музыкант вмиг может оказаться садовником, а популярная писательница — кухаркой, и всё это, конечно, с неожиданной развязкой в финале.
В ролях:
- народный артист России Андрей Соколов;
- Станислав Бондаренко;
- Кирилл Дыцевич;
- Евгения Лоза;
- Анастасия Крылова;
- Глафира Тарханова/Екатерина Семенова.
Продолжительность: 1 час 50 минут с антрактом.
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