Судебные приставы составили «портрет» тульского должника по алиментам

В рамках акции «Судебные приставы — детям» разработана «Алиментная карта» региона. На сегодняшний день в Тульской области более 6 тыс. должников по алиментам.

В Туле проживает более 2 тыс. должников, из них 1825 мужчин и 231 женщина. В Пролетарском округе - 679 должников по алиментам, в Зареченском — 448, в Центральном — 345, в Привокзальном — 310, в Советском округе — 274 неплательщика алиментов.

В Тульской области лидером по количеству должников является Щекинский район. Там проживают 368 отцов-должников и 86 матерей-неплательщиц.

Меньше всего отцов-алиментщиков проживает на территории Веневского района (102 чел.), женщин -неплательщиц — в Ленинском районе (17 чел.).

Сотрудники УФССП по Тульской области составили «портрет» должника по алиментам.

Среднестатистический неплательщик алиментов — это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет, с суммой задолженности 100 тыс. рублей, не имеющий официального источника дохода.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей предусмотрена административная, а, в последствии, и уголовная ответственность.

На сегодняшний день органами дознания УФССП России по Тульской области 414 должников привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» привлечен 261 неплательщик алиментов.

С начала 2021 года максимальную сумму задолженности по алиментам удалось взыскать судебным приставам отделения судебных приставов Щекинского и Тепло-Огаревского районов — 3,5 млн рублей, а также отделения судебных приставов Алексинского и Заокского районов — более 3 млн рублей.

Всего в 2021 году судебным приставам Тульской области удалось взыскать более 60 млн рублей в счет погашения задолженности по алиментам.