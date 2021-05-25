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На Центральном стадионе Тулы реконструируют футбольное поле
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

На Центральном стадионе Тулы реконструируют футбольное поле

Работы начнутся 26 мая и пройдут в несколько этапов.

На Центральном стадионе «Арсенал» в среду, 26 мая, начнутся работы по замене газона. Реконструкция поля пройдет в несколько этапов – сначала будет полностью демонтирована система полива. Затем агрономы снимут старый газон, чтобы перейти к подготовительным работам.

На поле завезут речной песок, после усадки на него положат слой плодородной почвы, который станет «подушкой» для будущего покрытия. Финальный этап – укладка свежесрезанных рулонов травы и монтаж новой системы орошения. Работы планируется завершить в середине июня. Они будут полностью оплачены из бюджета клуба.

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