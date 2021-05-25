В Туле женщина пыталась зарегистрировать новорожденных, чтобы отправить их в Китай

В Туле вынесен приговор жительнице Воронежа за посредничество во взяточничестве при регистрации рождения детей суррогатных матерей для граждан КНР.

Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 34-летней женщине, обвиняемой в посредничестве при даче взятки. Осужденная трудилась в частной медицинской организации, оказывающей услуги по подбору суррогатных матерей для граждан Китайской Народной Республики.

Следствием и судом установлено, что 4 февраля женщина передала начальнику отдела тульского комитета ЗАГС 150 тысяч рублей. За эти деньги чиновница должна была оформить документы о регистрации рождения детей от двух суррогатных матерей для последующего вывоза их в Китай.

Незадолго до этого у клиентов фигурантки возникли сложности – у суррогатных матерей отсутствовало согласие на запись граждан КНР в качестве родителей. Сотрудница комитета ЗАГС сообщила о готовящемся подкупе, при передаче денег злоумышленницу задержали. Суд приговорил её к штрафу в 150 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении гражданина КНР, по поручению которого передавалась взятка, передано в суд.