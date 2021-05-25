А ваш ребенок уйдет с незнакомцем? В Туле прошел эксперимент «Угнать ребенка»

Эксперимент не случайно прошел 25 мая – это международный день пропавших детей. Дети пропадают десятками тысяч: в прошлом году в России было почти 15000 сообщений об исчезновении несовершеннолетних. Во многих случаях детей подводит излишняя доверчивость: они просто уходят с незнакомцем в неизвестном направлении.

Михаил Наумкин, руководитель пресс-службы тульского отделения поискового отряда «Лиза Алерт»:

- За 2020 год по России по линии «Лизы Алерт» поступила 6581 заявка на розыск детей, 5300 были найдены живыми. В остальных случаях отряд помочь не смог. В это число входят в том числе и дети, которые обнаружены погибшими, и те, кого найти до сих пор не удалось.

Впервые эксперимент с «похищением» детей отряд «Лиза Алерт» провел совместно со «Слободой» и Myslo в 2016 году. Тогда из 22 детей с незнакомцами ушли 19. Сегодня заявок было гораздо больше: 105 семей решили проверить, насколько доверчивы, или наоборот, бдительны их дети. Многих родителей результаты эксперимента потрясли и довели до слез:

64 ребенка ушли с чужими людьми.

Детская площадка. Куча детей, качели, горки, лабиринты. К 9-летней Даше подходит девушка в оранжевой футболке: «Мама ждет тебя за углом, попросила тебя привести» И ребенок, не задавая вопросов, берет «чужую тетю» за руку и уходит с ней.

- Как же так? Ты серьезно, дочь? Вот тебя сейчас украли! Я бы сейчас пришла, а тебя нет! – не может поверить в случившееся мама Даши, Ольга Соломенцева. - У меня руки трясутся… Кошмар! Мы всегда объясняли дочери, что уходить с посторонним человеком ни под каким предлогом нельзя. Показывали фильмы, ролики о похищенных детях и том, что с ними происходит впоследствии. Но видимо, в одно ухо влетало, а в другое вылетало… Надеюсь, что сегодняшний эксперимент будет для дочери уроком.

К девочке на качелях подходит волонтер и уговаривает пойти с ним – мол, мама зовет на помощь, хочет снять котенка с дерева. «Думаю, уйдет», - шепчет мама Алисы, Анастасия Лысова. Но через две минуты уговоров «похитительница» возвращается одна: девочка сказала твердое «Нет».

- Алиса, ты умница у меня! – со слезами говорит мама девочки. – Я всю жизнь живу рядом с парком и знаю, сколько здесь ходит подозрительных людей. Меня саму в детстве столько раз пытались увести! Поэтому я всегда говорю дочке, что нельзя уходить никуда даже со знакомым человеком: сначала позвони мне, потом разберемся, можно или нельзя.

9-летнюю Юлю Аноха тоже не удалось увести с детской площадки под предлогом «пойдем к маме». Со словами «Вы мне незнакомы, мама сказала ждать ее здесь ждать» девочка убежала от «похитителей».

- Научить ребенка не доверять незнакомцам – дело не одного дня, - говорит Марина Аноха, мама Юли. – Мы постоянно проговариваем эти ситуации: как ты будешь себя вести, если к тебе кто-то подойдет и позовет с собой? Что делать, если незнакомый человек будет просить тебя открыть ему дверь? Но теория – хорошо, а на практике все может быть по-другому. Поэтому хотелось проверить, как ребенок усвоил информацию. Рада, что мне удалось донести до нее самое важное.

Волонтер приводит к маме 5-летнего Тимофея: «Сказала ему: пойдем к маме» И пошел без слов». «Но она же не обманула», - говорит мальчик.

- Я была уверена, что он не пойдет, - говорит мама Мария Мельникова. – Постоянно объясняю ему, что ни в коем случае нельзя уходить с чужими людьми. Видимо, не те слова говорила или недостаточно… После этого эксперимента вижу, что надо пояснить ребенку: даже «к маме» уходить с чужими тоже категорически нельзя.

«Котенок застрял на дереве, пойдем поможем? А я потом вам мороженое куплю», - предлагает волонтер двум девочкам на машинках.

Младшая смотрит недоверчиво, старшая слезает и берет «тетю за руку. Сестра нехотя идет следом.

- Внутренне я была готова к такому результату, - говорит Инна Кошко, мама 5-летней Таисии и 7-летней Алисы. – Мы постоянно разговариваем с детьми на эту тему, у нас есть понятия «свой» и «чужой». Но можно объяснять на словах много раз, а как ребенок поведет себя в реальной ситуации – это непредсказуемо…

«Нельзя никогда никуда и ни с кем»

Анастасия Тараканова, волонтер, старший специалист по профилактике поискового отряда «Лиза Алерт»:

- Чаще всего теряются дети 4-9: они хуже ориентируются в пространстве, могут заблудиться, и они более доверчивы. Родителям нужно запомнить несколько правил:

1. Определите круг общения тех людей, с которыми ребенку можно куда-либо уходить. Этот круг должен быть небольшим: родители, братья-сестры, бабушки дедушки. И всё. Сосед, подруга мамы, друг папы – чужие, с ними нельзя. Если сосед дядя Вася предлагает подвезти ребенка до школы, научите его сначала позвонить вам и спросить разрешения и только если родители разрешили - садиться к дяде Васе в машину.

2. Отправляясь в людное место, одевайте ребенка ярко, чтобы в случае чего быстро найти его в толпе. Если у него пока нет своего телефона, пусть в кармане всегда лежит листок с вашим номером.

3. Важно соблюдать тайминг. Если ребенку идти из школы до дома 30 минут, а его нет уже час, начинайте звонить – одноклассникам, их родителя, учителям. Вы должны убедиться, что он в безопасности и просто загулялся во дворе. если это не так, обращайтесь в полицию. знайте, что звонок на номер 112 равносилен подаче заявления о пропаже ребенка. Лучше обеспокоиться напрасно, чем упустить важное время.

4. Разработайте безопасные, быстрые и освещенные маршруты: из дома в школу и обратно, из дома в магазин и т. д. Лучше пройти на 10 минут дольше по освещенной улице, чем быстрее но через темный парк.

5.Обговорите с ребенком экстренные ситуации, которые могут произойти в транспорте. если вы уехали без него или он вышел на остановке, а вы не успели, - он стоит и ждет вас на месте, а не бегает и не ищет маму.

6.Никогда и никуда не отправляйте детей в темное время суток одних. Пример из реального поиска: девочка вечером принесла домой котенка, а мама отправила ее с ним на улицу. Ребенок домой больше не вернулся.

7. Важно объяснить ребенку, что адекватный взрослый человек никогда не обратится к нему за помощью: он обратится к взрослому. Поэтому перевести бабушку через дорогу, донести ей сумку – благородно, но не надо. Помните, что маньяку Спесивцеву в 90-е жертв поставляла его мать, милейшая старушка. Она просила девочек донести сумки до ее квартиры, и они оттуда уже не выходили живыми.

Сегодняшний эксперимент показал, что дети уходят с чужими людьми. Важно донести до ребенка, что с незнакомцами мы никогда никуда не уходим.

Вообще никуда: ни к маме, ни за котенком, ни за мороженым.

Нельзя никогда никуда.

Научите ребенка говорить «Нет!»

Ирина Звягинцева, клинический психолог - Похищение детей в наши дни не редкость. Однако родители могут заранее подготовить ребёнка к подобной ситуации. Для этого нужно: 1. Постараться выстроить доверительные отношения с ребёнком, при которых вы всегда знаете, где он и с кем. При которых он никогда не пойдёт дальше тех мест, где вы ему разрешаете быть. А на любые попытки позвать за собой куда-то за их пределы ребёнок ответит отказом. При которых вы знаете его друзей в соцсетях. При которых ребёнок не выставляет напоказ слишком личную информацию о том, где и как он живёт (чтобы этой информацией не воспользовались возможные похитители).

2. Важно проговорить с ребёнком, что образ похитителя не будет отличаться от простых людей. Это может быть весёлый парень, женщина, пожилой мужчина. Объясните, что есть кто-то стремится заманить ребёнка за собой, каждый день с ним заговаривать, бывает в одних и тех же с вашим ребёнком местах, старается подружиться, - это подозрительно, взрослые так поступать не должны, и ребенку нужно сторониться таких людей.

3. Преступники всегда находят способы вызвать у ребёнка жалость, сочувствие, сентиментальность. Поэтому в ход идут истории о пропавшей собаке с просьбой помочь в поиске; просьбы показать дорогу; заявления о том, что их прислали мама/папа, что они ждут где-то в машине; предложение показать котят поблизости или призыв «пойти вон к тому дому, ответить на пару вопросов и гарантированно получить телефон/планшет». В любой из этих ситуаций ребёнок должен уметь сказать твёрдое «нет»!

4. Объясните ребёнку, кому из взрослых вы доверяете и кто действительно в случае ЧС может за ним прийти. Например, сами родители, бабушки/дедушки, няня (если есть). Всем остальным, даже знакомым взрослым (друзья, соседи и др.) он должен ответить отказом. Вне зависимости от уговоров и обиженных лиц. Обиды пройдут, а ребёнок будет в безопасности.

5. Ребёнок должен знать о своих границах. Его «нет» должно значить именно «нет». Он не должен бояться отказывать ни другим детям, ни любому взрослому, включая родителей. И с его отказом должны считаться. Поэтому если вы хотите обнять ребёнка, а он говорит: «Отстань от меня», лучше отойдите и одновременно скажите ему, что он имеет полное право отказать подчиняться и слушать любого, кто переходит его границы, без стыда и стеснений. И лучше вы потом лишний раз объяснитесь с воспитателем или учителем, чем ребёнок не сможет отказать похитителю.

6. Научите ребёнка кричать и громко звать на помощь. Во весь голос. Вырываться. Бить. И быстро бежать к другим взрослым. Без стеснения. Это может спасти ребёнка, если его уже схватили или крепко держат за руку.

К сожалению, в стрессовых ситуациях даже взрослый ведёт себя на уровне инстинктов или сформированных до автоматизма навыков, а не на уровне полученных теоретических знаний. Мозг просто отметает их важность в такое время. Что уж говорить о детях...

Поэтому ожидать, что от одного-двух разговоров на тему похищений ребёнок сумеет верно среагировать в моменте - самонадеянно. Важно намеренно проводить тренировки с имитацией подобных ситуаций. Силами родителей или учителей. Тогда ребёнок будет уже наверняка знать, что и как делать в опасный момент и с большей степенью вероятности поведёт себя правильно.