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Какую воду пьют туляки: результаты исследований водоканала

Какую воду пьют туляки: результаты исследований водоканала

Пробы воды отбирались во всех районах областного центра с 17 по 23 мая.

Показатели мутности находятся в пределах от 0,61 до 0,73 мг/дм3 при нормативном значении в 1,5. Никаких посторонних оттенков в тульской воде нет. Содержание железа тоже в норме – от 0,09 до 0,11 при нормативном показателе 0,3. Каких-либо бактерий в воде не обнаружено.

Самая мягкая вода течёт в кранах Пролетарского района – от 5,2 до 6,0 градусов (норма – 7,0). Далее следует Заречье – от 6,4 до 8,0. В Центральном районе жесткость воды находится в пределах от 5,8 до 9,0 градусов, в Привокзальном – от 6,0 до 9,8. Самая жёсткая вода – в Советском районе: от 8,8 до 9,8 градусов.

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