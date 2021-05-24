Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 55 случаев заболевания и 6 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 55 случаев коронавируса, 51 человек выздоровел, шесть скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 39 760 жителей региона, 37 287 вылечились, 1999 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 11:56, 2 81 0
вчера, в 11:28, 14 1353 -2
22 мая, в 12:10, 14 1487 -3
21 мая, в 11:57, 10 2510 -2
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