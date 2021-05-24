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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 55 случаев заболевания и 6 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 55 случаев заболевания и 6 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 55 случаев коронавируса, 51 человек выздоровел, шесть скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 39 760 жителей региона, 37 287 вылечились, 1999 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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