Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 55 случаев заболевания и 6 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего с начала пандемии ковидом заразились 39 760 жителей региона, 37 287 вылечились, 1999 умерли.

В Тульской области за сутки подтвердились 55 случаев коронавируса, 51 человек выздоровел, шесть скончались.

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сегодня, в 11:56, 2 81 0