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Тульский метатель Роман Ряховский завоевал золотую медаль на Всероссийских соревнованиях
Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

Тульский метатель Роман Ряховский завоевал золотую медаль на Всероссийских соревнованиях

Он метнул снаряд на 69 м 50 см.

22−23 мая в Краснодаре прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике. Традиционно эти соревнования имеют сильный состав участников, здесь собираются лучшие юниоры страны до 20 лет.

Воспитанник ДЮСШ Советска и школы олимпийского резерва «Легкая атлетика» Тулы Роман Ряховский подтвердил роль лидера сезона в метании копья среди юниров. В своей лучшей попытке он метнул снаряд на 69 м 50 см и завоевал золотую медаль. Тренируют спортсмена Константин Ряховский и Андрей Горячих.

Еще один подопечный Андрея Горячих, туляк Глеб Максимов стал пятым в толкании ядра с результатом 15 м 45 см .

В прыжках в длину Константин Соловецкий занял седьмое место, повторив свой же результат недавнего чемпионата области — 6 м 99 см. В этой же дисциплине среди юниорок Юлия Якунина заняла 9-е место, прыгнув на 5 м 55 см.

Как сообщает Федерация легкой атлетики Тульской области, соревнования стали одним из этапов подготовки к первенству Центрального федерального округа, которые пройдут в Брянске, и Спартакиаде молодежи России.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:46 +2
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