Тульский метатель Роман Ряховский завоевал золотую медаль на Всероссийских соревнованиях

Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

Он метнул снаряд на 69 м 50 см.

22−23 мая в Краснодаре прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике. Традиционно эти соревнования имеют сильный состав участников, здесь собираются лучшие юниоры страны до 20 лет.

Воспитанник ДЮСШ Советска и школы олимпийского резерва «Легкая атлетика» Тулы Роман Ряховский подтвердил роль лидера сезона в метании копья среди юниров. В своей лучшей попытке он метнул снаряд на 69 м 50 см и завоевал золотую медаль. Тренируют спортсмена Константин Ряховский и Андрей Горячих.

Еще один подопечный Андрея Горячих, туляк Глеб Максимов стал пятым в толкании ядра с результатом 15 м 45 см .

В прыжках в длину Константин Соловецкий занял седьмое место, повторив свой же результат недавнего чемпионата области — 6 м 99 см. В этой же дисциплине среди юниорок Юлия Якунина заняла 9-е место, прыгнув на 5 м 55 см.

Как сообщает Федерация легкой атлетики Тульской области, соревнования стали одним из этапов подготовки к первенству Центрального федерального округа, которые пройдут в Брянске, и Спартакиаде молодежи России.