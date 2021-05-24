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Плавающие джипы, отважные водители и полное бездорожье: под Тулой прошли гонки внедорожников
Текст и фото Олеси Малиновской.

Плавающие джипы, отважные водители и полное бездорожье: под Тулой прошли гонки внедорожников

Смотрите фоторепортаж с гонок ТУЛА-ТРОФИ-2021!

22 мая совсем недалеко от Тулы в карьере близ деревни Шепилово состоялись соревнования по преодолению бездорожья на автомобилях: 1-й этап Чемпионата Тульской области ТУЛА-ТРОФИ-2021-Властелин колец, ставший и отборочным этапом на Кубок регионов 2021 года.

Соревнование организовано Тульской РОО «Федерация автомобильного спорта» и командой Барсуки OFF-ROAD TEAM.

В состязании приняли участие профессиональные спортсмены на подготовленных автомобилях и любители на простых полноприводных авто без какой-либо подготовки.

Экипаж автомобиля в трофи состоит из двух человек: пилота и штурмана.

За победу боролись экипажи из Тульской, Калужской, Брянской, Московской, Рязанской, Тамбовской областей.

Всех участников разделили на несколько категорий в зависимости от уровня подготовки автомобиля. В каждой категории определились победители.

В категории «Туризм» (для любителей соревновательного азарта и приятного отдыха на природе, начинающих знакомиться с внедорожными соревнованиями) победу одержал экипаж Романа Семенова и Андрея Сучкова из Тамбовской области.

В категории «ТРС» (стандартные полноприводные автомобили, не имеющие каких-либо изменений в конструкции) победили Дмитрий Тюрин и Денис Бойков из Калужской области.

В категории «ТР-1» (спортивные внедорожники начального уровня подготовки) первое место заняли Максим Баранов и Павел Вялов из Тульской области.

В категории «ТР-2» (спортивные внедорожники, оборудованные для преодоления тяжелого внедорожья) победу одержал экипаж Андрея Камзолова и Вячеслава Колычева из Тульской области.

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Под Тулой прошли гонки внедорожников, Фото: 1
Под Тулой прошли гонки внедорожников, Фото: 2
Под Тулой прошли гонки внедорожников, Фото: 3
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Под Тулой прошли гонки внедорожников, Фото: 5
Под Тулой прошли гонки внедорожников, Фото: 6
Под Тулой прошли гонки внедорожников, Фото: 7
Под Тулой прошли гонки внедорожников, Фото: 8
Под Тулой прошли гонки внедорожников, Фото: 9
Под Тулой прошли гонки внедорожников, Фото: 10
Под Тулой прошли гонки внедорожников, Фото: 11
Под Тулой прошли гонки внедорожников, Фото: 12
Под Тулой прошли гонки внедорожников, Фото: 13
Под Тулой прошли гонки внедорожников, Фото: 14
Под Тулой прошли гонки внедорожников, Фото: 15
Под Тулой прошли гонки внедорожников, Фото: 16
Под Тулой прошли гонки внедорожников, Фото: 17
Под Тулой прошли гонки внедорожников, Фото: 18
Под Тулой прошли гонки внедорожников, Фото: 19
Под Тулой прошли гонки внедорожников, Фото: 20
Под Тулой прошли гонки внедорожников, Фото: 21
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