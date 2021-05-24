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В Заречье росгвардейцы задержали туляка, ограбившего прохожего
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

В Заречье росгвардейцы задержали туляка, ограбившего прохожего

Злоумышленнику не удалось уйти далеко. Похищенный телефон возвращен владельцу.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, ограбившего прохожего в Зареченском районе. На пульт централизованной охраны поступило сообщение из дежурной части о том, что на ул. М. Горького у мужчины был похищен телефон.

На место происшествия оперативно прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Потерпевший сообщил росгвардейцам приметы предполагаемого злоумышленника. Возле дома № 11 по этой же улице подозреваемый был обнаружен и задержан. В ходе досмотра у него был обнаружен похищенный аппарат.

Грабители передали для разбирательства сотрудникам следственно-оперативной группы полиции. В пресс-службе регионального Управления Росгвардии сообщили, что с начала года тульские росгвардейцы по горячим следам задержали 3 граждан, подозреваемых в грабежах.

 

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вчера, в 21:53 +3
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Место
Тульская областьулица Максима Горького
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