В Заречье росгвардейцы задержали туляка, ограбившего прохожего

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, ограбившего прохожего в Зареченском районе. На пульт централизованной охраны поступило сообщение из дежурной части о том, что на ул. М. Горького у мужчины был похищен телефон.

На место происшествия оперативно прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Потерпевший сообщил росгвардейцам приметы предполагаемого злоумышленника. Возле дома № 11 по этой же улице подозреваемый был обнаружен и задержан. В ходе досмотра у него был обнаружен похищенный аппарат.

Грабители передали для разбирательства сотрудникам следственно-оперативной группы полиции. В пресс-службе регионального Управления Росгвардии сообщили, что с начала года тульские росгвардейцы по горячим следам задержали 3 граждан, подозреваемых в грабежах.