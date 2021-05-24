В Щекинском районе заменят более 4000 уличных светильников
Этот вопрос обсуждался на совещании под председательством Алексея Дюмина.
Два года назад на одной из улиц райцентра за счет средств компании «Щекиноазот» были заменены светильники. Жители высоко оценили эту работу. Губернатор обсудил с руководителем предприятия Борисом Соколом возможность обновления освещения на других улицах. Эта работа уже началась.
Глава администрации Щекинского района Александр Гамбург рассказал, что планируется заменить на светодиодные 3250 светильников в Щекине и 875 – в пос. Первомайский. Алексей Дюмин поблагодарил Бориса Сокола за участие в решении социально значимых вопросов региона.
Глава региона отметил, что это позитивный пример взаимодействия с крупными предприятиями, который могут перенять и другие муниципалитеты, привлекая социальных партнеров к решению проблем на местах.