В Щекинском районе заменят более 4000 уличных светильников

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Два года назад на одной из улиц райцентра за счет средств компании «Щекиноазот» были заменены светильники. Жители высоко оценили эту работу. Губернатор обсудил с руководителем предприятия Борисом Соколом возможность обновления освещения на других улицах. Эта работа уже началась.

Глава администрации Щекинского района Александр Гамбург рассказал, что планируется заменить на светодиодные 3250 светильников в Щекине и 875 – в пос. Первомайский. Алексей Дюмин поблагодарил Бориса Сокола за участие в решении социально значимых вопросов региона.

Глава региона отметил, что это позитивный пример взаимодействия с крупными предприятиями, который могут перенять и другие муниципалитеты, привлекая социальных партнеров к решению проблем на местах.