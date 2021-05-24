Место разлива нефтепродуктов в Комарках снова засыпали доломитовой мукой

В прошлом году она, правда, не очень-то помогла.

На место разлива нефтепродуктов в тульских Комарках привезли целую гору доломитовой муки. С ее помощью специалисты пытаются затормозить выход нефтепродуктов на поверхность.

О том, что в Комарках снова начал выходить на поверхность мазут, 19 мая сообщили жители. Они пожаловались на стойкий химический запах рядом с жилыми домами. Очевидно, что нефтепродукты снова начали вытекать из-под земли из-за стоявшей несколько дней подряд жары.

Напомним, нефтепродукты начали выходить на поверхность после строительства в этом месте канализационной насосной станции в 2019 году. Местные жители предполагают, что при ее строительстве повредили зарытую в землю ёмкость, и вещество начало сочиться из земли. Считается, что «нефтяная яма» образовалась в 1990-х.

После публикации Myslo на месте собрали специальную комиссию, которая постановила засыпать это место доломитовой мукой, чтобы нефтепродукты не растекались. После образования твердой «корки» место собирались засыпать плодородным слоем почвы. На эти работы из бюджета города выделили 1,3 млн рублей. По всей видимости, ко второму этапу работ пока не приступили.