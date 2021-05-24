В Тульскую область в июле завезут четвертую вакцину «Спутник Лайт»

В данный момент в Тульской области есть три вакцины — Спутник V, «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Планируется, что летом в регион поставят новую вакцину — «Спутник Лайт».

По словам зампредседателя правительства Тульской области Дмитрия Маркова, поставки ожидаются в июне-июле.

- Это та вакцина, которая используется среди молодежи, — заявил Марков.

«Спутник Лайт» — первый компонент «Спутника V», который в августе 2020 года стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса. Вакцина была зарегистрирована в России 6 мая.