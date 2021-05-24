Двое туляков за неделю привезли коронавирус из Сочи

В ходе еженедельного оперативного совещания глава регионального Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев доложил губернатору Тульской области Алексею Дюмину о ситуации с коронавирусом в регионе:

- Заболеваемость ОРВИ на этой неделе была ниже эпидпорога, но отмечен рост уровня заболеваемости по сравнению с прошлой неделей - чуть более 4 тысяч случаев, что выше показателей недельной давности на 7 процентов. Сохраняется стабильная заболеваемость случаев внебольничной пневмонией. - 191 случай за неделю. 383 случая заболевания коронавирусом.

Кроме этого, министр отметил, что ковид выявлен у двух человек, вернувшихся в регион после отдыха в Сочи, также заявив, что в регионе немаленький уровень тестирования.

- Сейчас самое время привиться. Не за горами зима и период обострения ОРВИ. Обращаюсь к нашему населению: не надейтесь на чудо, сделайте прививку. Для этого есть все условия и вакцины, - прокомментировал доклад Ломовцева Алексей Дюмин.