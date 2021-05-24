новости
новости
Регистрация
Двое туляков за неделю привезли коронавирус из Сочи

Двое туляков за неделю привезли коронавирус из Сочи

Об этом стало известно в ходе оперативного совещания.

В ходе еженедельного оперативного совещания глава регионального Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев доложил губернатору Тульской области Алексею Дюмину о ситуации с коронавирусом в регионе:

- Заболеваемость ОРВИ на этой неделе была ниже эпидпорога, но отмечен рост уровня заболеваемости по сравнению с прошлой неделей - чуть более 4 тысяч случаев, что выше показателей недельной давности на 7 процентов. Сохраняется стабильная заболеваемость случаев внебольничной пневмонией. - 191 случай за неделю. 383 случая заболевания коронавирусом.
 
Кроме этого, министр отметил, что ковид выявлен у двух человек, вернувшихся в регион после отдыха в Сочи, также заявив, что в регионе немаленький уровень тестирования.
 
-  Сейчас самое время привиться. Не за горами зима и период обострения ОРВИ. Обращаюсь к нашему населению: не надейтесь на чудо, сделайте прививку. Для этого есть все условия и вакцины, - прокомментировал доклад Ломовцева Алексей Дюмин. 
Сюжет: Коронавирус
В Тульскую область в июле завезут четвертую вакцину «Спутник Лайт»
Жизнь Тулы и области
В Тульскую область в июле завезут четвертую вакцину «Спутник Лайт»
сегодня, в 15:40, 23 634 -1
Зампред тульского правительства: «Осень будет горячей, если мы не вакцинируемся»
Жизнь Тулы и области
Зампред тульского правительства: «Осень будет горячей, если мы не вакцинируемся»
сегодня, в 14:50, 62 784 -4
За неделю в Тульской области скончались 39 пациентов с коронавирусом
Жизнь Тулы и области
За неделю в Тульской области скончались 39 пациентов с коронавирусом
сегодня, в 11:56, 15 699 0
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 55 случаев заболевания и 6 смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 55 случаев заболевания и 6 смертей
сегодня, в 11:35, 4 700 0
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 14:44 −4
Другие статьи по темам
Прочее
Туласовещаниекоронавирусоперативное совещание у губернатора
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Зампред тульского правительства: «Осень будет горячей, если мы не вакцинируемся»
Зампред тульского правительства: «Осень будет горячей, если мы не вакцинируемся»
Лайфхаки с выгодой: как получить тариф со скидкой
Лайфхаки с выгодой: как получить тариф со скидкой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.