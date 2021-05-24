Зампред тульского правительства: «Осень будет горячей, если мы не вакцинируемся»

Об этом на заседании регионального оперштаба рассказал зампредседателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.

В данный момент в госпиталях на лечении находятся 466 пациентов с коронавирусом, 241 из них — в тяжелом состоянии, 98 — в реанимации. Свободно 107 коек — это 18% от численного состава. В резерве остаются порядка 600 коек.

- У нас нестандартный подъем простудных заболеваний, это настораживает. Осень будет горячей, если мы не вакцинируемся, — заявил Дмитрий Марков.

В среднем, в неделю в Тульской области вакцинируются от ковида 10 тыс. человек. В данный момент процент вакцинированного населения в регионе — 23,6%, это 170 тыс. человек.

- Необходимо выйти на 20 тыс. вакцинированных в неделю, чтобы к октябрю иметь устойчивый иммунитет жителей Тульской области, — заявил Марков.