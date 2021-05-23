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Тульская ГИМС напомнила главные правила безопасного отдыха на воде

Тульская ГИМС напомнила главные правила безопасного отдыха на воде

Инспекторы ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области проводят профилактические беседы со школьниками и напоминают правила поведения на водоемах области.

Спасатели напоминают, что купаться можно только в специально отведенных для этого местах и в присутствии взрослых, а использование самодельных лодок, бревен и плотов не безопасно.

В ходе таких встреч инспекторы рассказывают ребятам средства спасения людей и дают возможность попробовать свои силы в спасении условного утопающего.

«Для подачи спасательного круга надо взяться за него одной рукой, второй рукой взяться за леер, сделать два-три круговых размаха вытянутой рукой на уровне плеча и бросить круг плашмя в сторону пострадавшего так, чтобы он упал справа или слева от человека на расстоянии не более 0,5-2,0 м. Бросать круг прямо на утопающего не рекомендуется, так как он может ударить человека по голове или перелететь через него», - пояснял инспектор ГИМС.

О ярких спасательных жилетах слышал каждый школьник, но далеко не каждый задумывался о том, как правильно его надеть. Инспекторы поясняют, что для того, чтобы жилет выполнил основную свою функцию, необходимо застегнуть молнию и все застежки, затянуть боковые стропы.

Чтобы дети за летние каникулы отдохнули, набрались сил, энергии и вернулись в школу и детские сады здоровыми, окрепшими, нужно знать ряд несложных правил безопасного отдыха на воде и вблизи водоемов:

- маленьким детям запрещено подходить к воде без сопровождения взрослых;

- купаться только в разрешенных для этого местах, на оборудованных и безопасных пляжах и в присутствии взрослых;

- обращать внимание на погоду, не игнорировать метеопредупреждения;

- для купания подходит вода от 19 градусов и выше;

- не заплывать за буйки, не прыгать в воду с крутых берегов;

- не играть на воде в опасные игры, не «топить» друзей и не нырять глубоко;

- если плохо плаваешь или не уверен в своих силах, использовать спасательный жилет или нарукавники.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:15 +1
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