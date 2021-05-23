Тульская ГИМС напомнила главные правила безопасного отдыха на воде

Инспекторы ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области проводят профилактические беседы со школьниками и напоминают правила поведения на водоемах области.

Спасатели напоминают, что купаться можно только в специально отведенных для этого местах и в присутствии взрослых, а использование самодельных лодок, бревен и плотов не безопасно.

В ходе таких встреч инспекторы рассказывают ребятам средства спасения людей и дают возможность попробовать свои силы в спасении условного утопающего.

«Для подачи спасательного круга надо взяться за него одной рукой, второй рукой взяться за леер, сделать два-три круговых размаха вытянутой рукой на уровне плеча и бросить круг плашмя в сторону пострадавшего так, чтобы он упал справа или слева от человека на расстоянии не более 0,5-2,0 м. Бросать круг прямо на утопающего не рекомендуется, так как он может ударить человека по голове или перелететь через него», - пояснял инспектор ГИМС.

О ярких спасательных жилетах слышал каждый школьник, но далеко не каждый задумывался о том, как правильно его надеть. Инспекторы поясняют, что для того, чтобы жилет выполнил основную свою функцию, необходимо застегнуть молнию и все застежки, затянуть боковые стропы.

Чтобы дети за летние каникулы отдохнули, набрались сил, энергии и вернулись в школу и детские сады здоровыми, окрепшими, нужно знать ряд несложных правил безопасного отдыха на воде и вблизи водоемов:

- маленьким детям запрещено подходить к воде без сопровождения взрослых;

- купаться только в разрешенных для этого местах, на оборудованных и безопасных пляжах и в присутствии взрослых;

- обращать внимание на погоду, не игнорировать метеопредупреждения;

- для купания подходит вода от 19 градусов и выше;

- не заплывать за буйки, не прыгать в воду с крутых берегов;

- не играть на воде в опасные игры, не «топить» друзей и не нырять глубоко;

- если плохо плаваешь или не уверен в своих силах, использовать спасательный жилет или нарукавники.