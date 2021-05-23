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Под Тулой упавший воздушный шар повалил электрический столб

Под Тулой упавший воздушный шар повалил электрический столб

Всё случилось в деревне Труфаново.

Как стало известно Myslo, в воскресенье, 23 мая, примерно в 19.00 в д. Труфаново Ленинского района упал воздушный шар. Повалив электрический столб, он едва не рухнул на территорию частного домовладения.

При падении пилот и пассажиры аэростата не пострадали, их эвакуировали организаторы полёта ещё до прибытия экстренных служб. Они рассказали местным жителям, что причиной аварии стал сильный порыв ветра, отнесший шар на электрические провода.

 

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