Под Тулой упавший воздушный шар повалил электрический столб

Как стало известно Myslo, в воскресенье, 23 мая, примерно в 19.00 в д. Труфаново Ленинского района упал воздушный шар. Повалив электрический столб, он едва не рухнул на территорию частного домовладения.

При падении пилот и пассажиры аэростата не пострадали, их эвакуировали организаторы полёта ещё до прибытия экстренных служб. Они рассказали местным жителям, что причиной аварии стал сильный порыв ветра, отнесший шар на электрические провода.