Статистика за сутки: в Тульской области 53 новых случая коронавируса и 5 смертей
Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 53 случая заболевания COVID-19, выздоровели 50 человек и 5 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 39 705 жителей региона, 37 236 вылечились, 1 993 умерли.
В российских регионах за минувшие сутки ситуация следующая:
За последние сутки в России выявлен 8 951 случай COVID-19 в 83 регионах, из них 1 299 (14,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 001 505 человек в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 357 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 118 482 человека.
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