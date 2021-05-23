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Статистика за сутки: в Тульской области 53 новых случая коронавируса и 5 смертей

Статистика за сутки: в Тульской области 53 новых случая коронавируса и 5 смертей

Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 53 случая заболевания COVID-19, выздоровели 50 человек и 5 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 39 705 жителей региона, 37 236 вылечились, 1 993 умерли.

В российских регионах за минувшие сутки ситуация следующая:

 
За последние сутки в России выявлен 8 951 случай COVID-19 в 83 регионах, из них 1 299 (14,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни
 
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 001 505 человек в 85 регионах. 
 
Также за сутки зафиксировано 357 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 118 482 человека.
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
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