Правила содержания домашних питомцев в России разработают до конца года
Домашние животные подпадут под учет, безнадзорные - под мониторинг.
Владимир Путин утвердил перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента РФ по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным.
До конца года кабмин должен внести целый ряд поправок в законодательство.
- Определить особенности владения и распоряжения безнадзорными животными для организаций и муниципальных образований. Норма должна включать передачу новым собственникам и установить ответственность.
- Ввести учет домашних питомцев, мониторинг состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и единые методики. Кроме того, нужно регламентировать содержание и разведение домашних и диких животных, в том числе это касается клубов и ассоциаций.
- Определить порядок передачи питомцев в приюты при невозможности содержания или ненадлежащем обращении владельца.
- Внедрить систему реагирования на обращения граждан о причинении животными вреда их жизни и здоровью или об угрозе его причинения.
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Усовершенствовать работу с животными без владельцев.
В частности, появятся целевые показатели по доле вакцинированных и стерилизованных, а также унифицированные нормы для приютов временного и постоянного содержания.
- Стимулировать добровольную стерилизацию, вакцинацию, маркирования домашних питомцев, развитие благотворительной и волонтерской деятельности, разработку просветительских программ.
Правительству совместно с региональными властями поручено рассмотреть вопрос финансового обеспечения соответствующих расходов региональных бюджетов.
Генпрокуратуре президент поручил до сентября проверить соблюдение органами власти и организациями требований законодательства в области ответственного обращения с животными.
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