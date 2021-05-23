В Туле 25 мая будут красть детей

Фото из архива Myslo.ru.

Это не шутка и не угроза, это – социальный эксперимент.

Социальный эксперимент «Угнать ребенка» состоится на территории Тулы 25 мая. Его проведут участники поискового отряда «Лиза Алерт».

Дата проведения эксперимента выбрана не случайно, 25 мая – международный день пропавших детей. Цель этой акции – проверить уйдет ли ваш ребенок с незнакомыми людьми.

В эксперименте примут участие только те дети, родители которых дали согласие на их участие.

«Вы уверены, что ваш малыш не уйдет с незнакомцем? А хотите проверить? Тогда заполните анкету, с вами свяжутся и пригласят на это маленькое, но очень важное испытание», – говорится в сообщении организаторов акции.

Подобный дерзкий эксперимент пять лет назад «Слобода», Myslo и «Лиза Алерт» уже проводила. Результаты шокировали: 19 из 22 детей ушли с незнакомцами.