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В Туле 25 мая будут красть детей
Фото из архива Myslo.ru.

В Туле 25 мая будут красть детей

Это не шутка и не угроза, это – социальный эксперимент.

Социальный эксперимент «Угнать ребенка» состоится на территории Тулы 25 мая. Его проведут участники поискового отряда «Лиза Алерт».

Дата проведения эксперимента выбрана не случайно, 25 мая – международный день пропавших детей. Цель этой акции – проверить уйдет ли ваш ребенок с незнакомыми людьми. 

В эксперименте примут участие только те дети, родители которых дали согласие на их участие.

«Вы уверены, что ваш малыш не уйдет с незнакомцем? А хотите проверить? Тогда заполните анкету, с вами свяжутся и пригласят на это маленькое, но очень важное испытание», – говорится в сообщении организаторов акции. 

Подобный дерзкий эксперимент пять лет назад «Слобода», Myslo и «Лиза Алерт» уже проводила. Результаты шокировали: 19 из 22 детей ушли с незнакомцами.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:31 +7
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