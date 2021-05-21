За долги по капремонту приставы арестовали у тулячки Nissan

Фото и видео пресс-службы УФССП по Тульской области.

Если женщина не погасит задолженность, автомобиль выставят на торги.

Тулячка накопила 35 тысяч рублей долга за капремонт. Судебные приставы завели на нее исполнительное производство, однако женщина не спешила погашать задолженность.

– В ходе исполнительного производства было установлено, что за неплательщицей зарегистрирован автомобиль, также было установлено его местонахождение, — сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области.

Судебный пристав-исполнитель совместно с представителем Фонда капитального ремонта Тульской области вышел на место и составил акт описи и ареста.

Если долг не будет погашен в ближайшее время, автомобиль Nissan передадут на реализацию.

Отметим, что в соответствии с действующим законодательством судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе наложить арест на имущество должника.