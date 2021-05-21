Выходные в Тульской области будут пасмурными и прохладными
Синоптики обещают пониженное давление и легкий ветер.
По информации сайта «Метеоинфо», 22 и 23 мая в Тульской области сохранится облачная погода. В субботу осадков не ожидается, в воскресенье – небольшой дождь (до 2 мм).
Ветер южной четверти, до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от 7 до 9 градусов тепла, днем – от +20...+22. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.
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