Выходные в Тульской области будут пасмурными и прохладными

По информации сайта «Метеоинфо», 22 и 23 мая в Тульской области сохранится облачная погода. В субботу осадков не ожидается, в воскресенье – небольшой дождь (до 2 мм).

Ветер южной четверти, до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от 7 до 9 градусов тепла, днем – от +20...+22. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.