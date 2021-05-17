ВТБ в Туле выдал 672 млн рублей ипотеки в апреле

В апреле ВТБ в Туле выдал 277 жилищных кредитов на сумму 672 млн рублей, что по объему на 140% превышает результат прошлого апреля и на 6% – нынешнего марта. Всего с начала года продажи ипотеки тульского ВТБ выросли до 2 млрд рублей – это на 28% больше, чем за первые 4 месяца 2020 года.

Вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин отметил:

Евгений Дячкин «Выдачи ипотеки в России за четыре месяца превысили 1,7 трлн рублей, что составляет 40% от результата всего прошлого года. Для ВТБ апрель стал самым успешным с начала этого года, мы выдали 100 млрд рублей ипотеки, что сопоставимо с объемами октября-ноября 2020 года. Порядка 40% сделок приходится на новостройки, свыше 40% – на квартиры на вторичном рынке и более 20% – на рефинансирование ранее оформленных кредитов».

По словам топ-менеджера ВТБ, спрос на ипотеку во многом объясняется приближением «дедлайна» по программе с господдержкой (согласно текущим условиям, она действует до 1 июля 2021 года). ВТБ за год работы по ней выдал свыше 290 млрд рублей кредитов.

Еще одной значимой программой для клиентов является рефинансирование. За январь – апрель 2021 года ВТБ снизил ставку для почти 34 тысяч заёмщиков других банков на общую сумму свыше 74 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент Светлана Мужичкова отметила: