«Уфа» – «Арсенал»: долгожданный финал провального сезона

Текст Сергея Малютина. Фото пресс-службы «Арсенала».

Начнем издалека. На прошлой неделе руководство Премьер-лиги приняло окончательное решение не давать «Оренбургу» и «Алании» лицензию на участие в элитном дивизионе российского футбола. Оба клуба не имеют стадионов, которые бы соответствовали нормам лиги.

«Газовики» в этом сезоне заняли второе место в ФНЛ и должны были напрямую выходить в РПЛ, но из-за отсутствия лицензии этого права они лишились, а вслед за «Крыльями» в элиту поднялся «Нижний Новгород», нижегородцы закончили первенство на третьей строчке.

В переходных матчах участвуют 13-я и 14-я команды Премьер-лиги и 3-я и 4-я команды ФНЛ. По итогам сезона четвертое место, можно сказать, героически заняла владикавказская «Алания», которая в меньшинстве в последнем туре одержала победу над хабаровским «СКА» и расположилась на четвертом месте. Однако, как мы уже сказали, «барсы» провалили лицензирование и не были допущены до стыковых матчей. Этот факт означал, что в этом сезоне, как и год назад, стыковых игр между представителями дивизионов не будет, а в ФНЛ вылетят две команды — «Тамбов» и …

Претендентов на попадание в «лучшую лигу» было трое: «Уфа», «Ротор» и «Арсенал». Отметим, что как раз с уфимцами оружейникам и предстояло сыграть в последнем туре. Что касается «Ротора», то он гостил у казанского «Рубина», которому очки нужны были для прохода в еврокубки. Всё это говорило, что заключительные матчи сезона обещают быть жаркими и интригующими.

Согласно регламенту все матчи последнего тура чемпионата России должны начинаться в одно время. Вот уже несколько лет подряд основной вещатель и лига ставят игры, как правило, на воскресенье в два часа по мск. Однако в этом году погода внесла свои коррективы. В Уфе столбики термометров показывали +32°С, и было принято решение измерить температуру на самом поле, которое, к слову сказать, искусственное.

В итоге градусники зафиксировали +37°С. Опять же, согласно регламенту, решать, играть в такое пекло или нет, должны сами команды.

Дабы не рисковать здоровьем футболистов, оба клуба приняли решение сдвинуть начало матча. Оставшиеся семь встреч начались вовремя.

Для поклонников «Уфы» и «Арсенала» главный матч тура проходил в Казани, где решалась судьба их клубов. Идеальным исходом этой встречи для уфимцев и туляков была бы победа «Рубина», чуть хуже для «Уфы» была бы ничья, а победа волгоградцев была бы самым ужасным исходом для всех. В итоге матч «Рубин» — «Ротор» завершился со счетом 1:1.

Для «Ротора» это был еще не конец, ведь ничья оставляла шансы на спасение. Для этого «Арсеналу» необходимо было победить «Уфу». Правда, сделать это было довольно сложно: тренерский штаб на заключительный матч сезона фактически собрал состав из тех, кто хоть как-то был здоров и не пропускал встречу из-за дисквалификации.

Счет в матче был открыт очень быстро. После розыгрыша штрафного и навеса Бауэра Иванов выиграл позиционную борьбу и от угла вратарской головой переправил мяч под ближнюю штангу — 1:0. Туляки восстановили равновесие в счете в середине тайма. Поправившийся от коронавируса Ломовицкий классно навесил на Эванса, который четко замкнул передачу партнера, — 1:1. Однако сохранить ничью до перерыва подопечным Дмитрия Парфенова не удалось.

После навеса «Уфы» с углового и удара Жамалетдинова Беляев неудачно подставил голову, срезав мяч в собственные ворота. Шамов такого не ожидал и лишь чуть-чуть зацепил мяч, после чего тот юркнул в сетку — 2:1.

Второй тайм мало чем запомнился. «Уфа» старательно оберегала счет, а у «Арсенала» мало что получалось в атаке. Тем более что на 53-й минуте команда Дмитрия Парфенова осталась в меньшинстве. Григалава получил прямую красную карточку за грубую игру.

В итоге — 2:1 в пользу «Уфы». Счет, который устроил всех, кроме «Ротора». Волгоград вновь опускается в ФНЛ.

Сразу после матча было очень много разговоров о том, что «Уфа» и «Арсенал» из-за переноса начала встречи получили преимущество. Да, возможно, так и есть, но давайте посмотрим на этот вопрос шире – а в чем они виноваты? Это же не они поставили все матчи на два часа, это разве они заказали такую погоду или, может, им нужно было выйти в пекло на поле и угробить свое здоровье? Нет, в Уфе всё сделали правильно. К сожалению, так сложились обстоятельства, но эта ситуация — лишний повод задуматься руководству лиги: а стоит ли так рано проводить заключительный тур?

«Арсенал» завершил этот провальный сезон. Команда осталась в РПЛ, а это значит, что в следующем сезоне в Тулу снова приедут сильнейшие команды страны.

У руководителей клуба главная задача — сделать правильные выводы и задуматься о перезагрузке, это в первую очередь касается состава.

Каким мы увидим «Арсенал» в новом сезоне, узнаем очень скоро. Новый чемпионат стартует уже в конце июля.

«Уфа» — «Арсенал» — 2:1

16 мая. Уфа, стадион «Нефтяник», 8345 зрителей. Судьи Сергей Карасев (Москва), Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Ширяев (Ставрополь).

Голы: Иванов (7, 1:0), Э. Кангва (33, 1:1), Беляев (43, в свои ворота, 2:1)

«Уфа»: Беленов, Никитин, Табидзе (Морозов, 46), Йокич, Иванов, Камилов, Бауэр, Урунов (Жамалетдинов, 21; Кротов, 74), Мрзляк (Сысуев, 74), Милетич, Андрич (Голубев, 84).

«Арсенал»: Шамов, Рассказов, Григалава, Беляев, Ковалев (Громыко, 44), Коновалов, Хлусевич, Чаушич, Э. Кангва (К. Кангва, 75), Ломовицкий (Пантелеев, 74), Луценко (Панченко, 63).

Предупрежден Сысуев (79).

Удален Григалава (52).

Удары (в створ): 9 (3) — 6 (3). Угловые: 7 — 5. Голевые моменты: 4 — 2.