ГИБДД разыскивает очевидцев происшествия с черным BMW на трассе М2 в Тульской области
Конфиденциальность гарантируется.
УМВД России по Тульской области обращается к очевидцам.
УМВД России по Тульской области обращается к возможным очевидцам данного ДТП: если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, являетесь непосредственным свидетелем аварии, имеете запись с видеорегистратора момента ДТП, убедительно просим сообщить по телефонам: 8 (999) 796-57-95, 8 (4872) 32-31-13. Конфиденциальность гарантируется.
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