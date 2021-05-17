ГИБДД разыскивает очевидцев происшествия с черным BMW на трассе М2 в Тульской области

УМВД России по Тульской области обращается к очевидцам.

9 мая 2021 года в 17 часов 50 минут по направлению на Москву на 110-м км автодороги М2 «Крым» в Заокском районе Тульской области автомобиль BMW 740D черного цвета с госномером У 979 АС 797 совершил наезд на автодорожное ограждение.

УМВД России по Тульской области обращается к возможным очевидцам данного ДТП: если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, являетесь непосредственным свидетелем аварии, имеете запись с видеорегистратора момента ДТП, убедительно просим сообщить по телефонам: 8 (999) 796-57-95, 8 (4872) 32-31-13. Конфиденциальность гарантируется.