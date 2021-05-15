Фото: tulskieparki.ru
В Центральном парке Тулы разрешили прокат лодок и катамаранов
Сотрудники ГИМС одобрили эксплуатацию плавательных средств в сезоне 2021 года.
15 мая в Центральном парке Тулы состоялась приемка пункта проката лодок и катамаранов на среднем пруду. Сотрудники ГИМС выдали разрешение на эксплуатацию плавательных средств в этом году.
«Во время приемки пристальное внимание уделяется соблюдению мер безопасности по швартовке плавательных средств. Они должны прочно удерживаться в местах стоянки. Также обращали внимание на целостность судов, исправность весел, укомплектованность спасательными жилетами», — рассказал старший государственный инспектор центра ГИМС города Тулы Виктор Раш.
Пресс-служба тульских парков отмечает, что пляжная зона, а также прокат лодок и катамаранов в ЦПКиО — одно из любимых мест отдыха туляков в весенне-летний период.
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