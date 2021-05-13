В Тульской области за сутки подтвердились 47 случаев коронавируса
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 47 случаев заражения коронавирусом, 45 человек выздоровели, шесть скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заболели 39 170 жителей региона, 36 732 выздоровели, 1938 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 09:56, 13 553 -2
вчера, в 11:18, 21 1334 0
11 мая, в 16:15, 18 937 -1
11 мая, в 11:05, 5 1300 0
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