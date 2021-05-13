В Тульской области за сутки подтвердились 47 случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 47 случаев заражения коронавирусом, 45 человек выздоровели, шесть скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заболели 39 170 жителей региона, 36 732 выздоровели, 1938 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: