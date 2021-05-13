новости
новости
Регистрация
Туляк ограбил случайного знакомого

Туляк ограбил случайного знакомого

Мужчины познакомились, выпили, и после этого злоумышленник отобрал у нового друга телефон.

В Туле полицейские установили подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
По предварительным данным, 32-летний потерпевший познакомился с мужчиной на улице Ложевой и предложил выпить за знакомство. В процессе распития новый знакомый зорким взглядом приметил телефон потерпевшего и решил его присвоить. 40-летний злоумышленник ударил мужчину по голове, отобрал телефон и убежал. Ущерб от его действий составил 4 тысячи рублей.
 
Злоумышленника задержали довольно быстро. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 11:40 0
Другие статьи по темам
Прочее
ТулаУМВД России по Тульской областиполициякриминалпроисшествия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

1 млн рублей подъемных по программе «Земский учитель»: какие есть вакансии
1 млн рублей подъемных по программе «Земский учитель»: какие есть вакансии
В Тульской области за сутки подтвердились 47 случаев коронавируса
В Тульской области за сутки подтвердились 47 случаев коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.