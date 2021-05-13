Туляк ограбил случайного знакомого

Мужчины познакомились, выпили, и после этого злоумышленник отобрал у нового друга телефон.

В Туле полицейские установили подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, 32-летний потерпевший познакомился с мужчиной на улице Ложевой и предложил выпить за знакомство. В процессе распития новый знакомый зорким взглядом приметил телефон потерпевшего и решил его присвоить. 40-летний злоумышленник ударил мужчину по голове, отобрал телефон и убежал. Ущерб от его действий составил 4 тысячи рублей.

Злоумышленника задержали довольно быстро. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».