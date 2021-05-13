Пьяный водитель протащил гаишника по дороге: уголовное дело в отношении жителя Ревякино передано в суд
Мужчина обвиняется по двум статьям.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Ясногорского района. Он обвиняется в ч. 1 ст. 119 (угроза убийством), ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).
Напомним, ночью 3 апреля 2021 года в поселке Ревякино сотрудники ГИБДД устроили погоню за неадекватным водителем ВАЗ-2109. Такое решение инспекторы приняли после того, как мужчина за рулем «девятки» врезался в их авто и попытался скрыться с места происшествия.
Мужчина видел, что сотрудник ГИБДД держится за дверь автомобиля и волоком протащил его около 30 метров по дороге.
Отметим, что ранее нарушитель уже был лишен водительских прав.
По версии следствия, в тот же вечер, до указанного события, обвиняемый замахивался топором и угрожал убить ранее ему незнакомого мужчину, остановившего свой автомобиль рядом с его машиной.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.