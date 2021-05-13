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Пьяный водитель протащил гаишника по дороге: уголовное дело в отношении жителя Ревякино передано в суд
Фото из архива Myslo.

Пьяный водитель протащил гаишника по дороге: уголовное дело в отношении жителя Ревякино передано в суд

Мужчина обвиняется по двум статьям.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Ясногорского района. Он обвиняется в ч. 1 ст. 119 (угроза убийством), ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

Напомним, ночью 3 апреля 2021 года в поселке Ревякино сотрудники ГИБДД устроили погоню за неадекватным водителем ВАЗ-2109. Такое решение инспекторы приняли после того, как мужчина за рулем «девятки» врезался в их авто и попытался скрыться с места происшествия.

Машину удалось остановить на перекрестке улиц Советской и Привокзальной. Сотрудник полиции через открытое боковое стекло попытался дотянуться до замка зажигания и заглушить автомобиль, но водитель снова начал движение. Требование об остановке транспортного средства он проигнорировал, увеличив при этом скорость.
 
Мужчина видел, что сотрудник ГИБДД держится за дверь автомобиля и волоком протащил его около 30 метров по дороге.

Отметим, что ранее нарушитель уже был лишен водительских прав. 

По версии следствия, в тот же вечер, до указанного события, обвиняемый замахивался топором и угрожал убить ранее ему незнакомого мужчину, остановившего свой автомобиль рядом с его машиной.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:10 +2
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