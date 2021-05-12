Тульский минздрав – народному журналисту Myslo: горбольницу №2 капитально отремонтируют

Фото читательницы Myslo Светланы Тульской.

На капремонт направят более 50 миллионов рублей.

Читательница Myslo Светлана Тульская в рубрике «Народный журналист» написала блог о плачевном состоянии ГУЗ «Городская клиническая больница №2 им. Е. Г. Лазарева», точнее, о стационаре.

– Зимой этого года и мне «посчастливилось» поправить там здоровье. Сразу оговорюсь, что врачи и персонал отличные, профессиональные, доброжелательные. И они очень боятся, что стационар закроют. Я лично наблюдала, как санитарки толкали по лестнице на четыре этажа вверх инвалидное кресло. Толкали и приговаривали, что если пожаловаться, что не работает лифт, можно лишиться всей больницы. Именно из-за подобных подъемов по лестнице на стенах остаются полосы и борозды, — писала тулячка.

В палатах на стенах облупилась краска, потолок покрылся трещинами, а кое-где появилась плесень.

В региональном минздраве прокомментировали эту информацию. Как сообщили в ведомстве, уже в этом году больницу ждет капитальный ремонт.

На него планируют направить более 50 миллионов рублей.

– Пятиэтажное здание городской клинической больницы №2 г. Тулы им. Е. Г. Лазарева (ул. Комсомольская, 1) построено 60 лет назад. В июне-сентябре 2021 года за счет средств федерального и регионального бюджета будет проведен капремонт отделений, оказывающих амбулаторную помощь, на цокольном, 2-м и 5-м этажах. Предусмотрены замена кровли, инженерных сетей, окон и дверей, капитальный ремонт стен и потолков, ремонт вентиляции.

Проектно-сметная документация выполнена и проверена в полном объеме. На данный момент проходит процедура открытого электронного аукциона. По предварительным расчетам, стоимость работ составит более 50 млн рублей.

В минздраве рассказали, что сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для пристройки лифта к зданию стационара.

Ведомство уточнило, что под «инвалидным креслом» в публикации народного журналиста имеется в виду лестничный гусеничный подъемник для транспортировки маломобильных пациентов.

– Он работает на аккумуляторе, для его подъема персоналу не требуется прилагать усилий, — отметили в пресс-службе.