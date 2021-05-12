На Тулу надвигается гроза

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 13 мая местами в регионе ожидается гроза. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При порывистом ветре:

машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

При грозе (если вы находитесь дома):

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

во время грозы нельзя купаться в водоемах;

во время грозы не следует ездить на велосипеде;

если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в салоне авто.

Будьте осторожны и внимательны!