В Туле на улице Дружбы затапливает квартиру: застройщик игнорирует собственников
Он не отвечает ни в соцсетях, ни на звонки.
В редакцию Myslo обратилась жительница Привокзального округа Ангелина Ж. Она сообщила, что во время дождей постоянно заливает кухню ее квартиры в доме №32 по улице Дружбы.
– Застройщик в курсе проблемы, но старательно игнорирует ее, другого объяснения у меня нет. То нам говорят, что из-за плохой погоды не могут прийти и посмотреть, что происходит с крышей, то просто игнорируют сообщения в соцсетях. А на той стенке, которая протекает, у меня розетка, вот так коротнет раз, и всё трагически может закончиться, — возмущается Ангелина.
Застройщиком данного 8-этажного дома является ООО «Специализированный застройщик «БААЛ ЛОГИСТИКА».
Дом №32 по ул. Дружбы был сдан в 2018 году.
Отметим, что согласно нормам действующего законодательства минимальная длительность гарантийных обязательств застройщика составляет:
- 3 года — на водопровод, электроснабжение, другие инженерные системы;
- 5 лет — на строительные конструкции.