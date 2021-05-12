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В Туле на улице Дружбы затапливает квартиру: застройщик игнорирует собственников

В Туле на улице Дружбы затапливает квартиру: застройщик игнорирует собственников

Он не отвечает ни в соцсетях, ни на звонки.

В редакцию Myslo обратилась жительница Привокзального округа Ангелина Ж. Она сообщила, что во время дождей постоянно заливает кухню ее квартиры в доме №32 по улице Дружбы.

– Застройщик в курсе проблемы, но старательно игнорирует ее, другого объяснения у меня нет. То нам говорят, что из-за плохой погоды не могут прийти и посмотреть, что происходит с крышей, то просто игнорируют сообщения в соцсетях. А на той стенке, которая протекает, у меня розетка, вот так коротнет раз, и всё трагически может закончиться, — возмущается Ангелина.

Застройщиком данного 8-этажного дома является ООО «Специализированный застройщик «БААЛ ЛОГИСТИКА».

Дом №32 по ул. Дружбы был сдан в 2018 году.

Отметим, что согласно нормам действующего законодательства минимальная длительность гарантийных обязательств застройщика составляет:

  • 3 года — на водопровод, электроснабжение, другие инженерные системы;
  • 5 лет — на строительные конструкции.
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