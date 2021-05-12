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Без интима и шаурмы: на ул. Октябрьской снесли торговые павильоны

Без интима и шаурмы: на ул. Октябрьской снесли торговые павильоны

По решению суда арендатор должен был сам демонтировать все конструкции в месячный срок, но не сделал этого.

В отделе судебных приставов Зареченского района Тулы на принудительном исполнении находится исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя, который ранее арендовал у города участок площадью порядка 170 кв. м, расположенный на пересечении улиц Октябрьской и Демидовская Плотина.

На этой земле были построены торговые павильоны – офис микрофинансовой организации, интим-салон и киоск с фастфудом. После расторжения договора аренды предприниматель должен был самостоятельно в течение 30 дней освободить участок, но не сделал этого.

В среду, 12 мая, павильоны были снесены силами взыскателя – администрации Тулы. Не исключено, что теперь экс-арендатору придется возместить все расходы по демонтажу.

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Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 1
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 2
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 3
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 4
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 5
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 6
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 7
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 8
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 9
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 10
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 11
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 12
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 13
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 14
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 15
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 16
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 17
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 18
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 19
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 20
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 21
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 22
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 23
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 24
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 25
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 26
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 27
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 28
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 29
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 30
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 31
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 32
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 33
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 34
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 35
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 36
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 37
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 38
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 39
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 40
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 41
Снос незаконных павильонов в Заречье, Фото: 42
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Фотограф: Сергей Стариков
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