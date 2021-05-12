Без интима и шаурмы: на ул. Октябрьской снесли торговые павильоны

По решению суда арендатор должен был сам демонтировать все конструкции в месячный срок, но не сделал этого.

В отделе судебных приставов Зареченского района Тулы на принудительном исполнении находится исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя, который ранее арендовал у города участок площадью порядка 170 кв. м, расположенный на пересечении улиц Октябрьской и Демидовская Плотина.

На этой земле были построены торговые павильоны – офис микрофинансовой организации, интим-салон и киоск с фастфудом. После расторжения договора аренды предприниматель должен был самостоятельно в течение 30 дней освободить участок, но не сделал этого.

В среду, 12 мая, павильоны были снесены силами взыскателя – администрации Тулы. Не исключено, что теперь экс-арендатору придется возместить все расходы по демонтажу.